عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط تجاوز 50 ألفاً

مسؤول عسكري أمريكي: يمكن نشر قوات خاصة لحماية مضيق هرمز

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
مسؤول عسكري أمريكي: يمكن نشر قوات خاصة لحماية مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

فيما تتواصل الحرب في إيران وتدخل شهرها الثاني، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، الاثنين، بوصول المئات من أفراد القوات الخاصة الأميركية للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي القول إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يدرس كيفية فتح مضيق هرمز، ملمحاً إلى أنه “يمكن نشر قوات خاصة لحماية مضيق هرمز”.

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز تهدد الأمن الغذائي العالمي

أزمة مضيق هرمز تهدد الأمن الغذائي العالمي

وحذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” Financial Times، نُشرت مساء الأحد، من أن الجيش الأميركي بإمكانه الاستيلاء “بسهولة كبيرة” على جزيرة خارك، وهي موقع نفطي حيوي لإيران.

وقال ترامب للصحيفة رداً على سؤال حول وضع الدفاعات الإيرانية في الجزيرة “ربما نستولي على جزيرة خارك، وربما لا. لدينا خيارات عديدة.. لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة”.

وتعرضت الجزيرة الواقعة في شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومتراً من سواحل إيران، لهجوم أميركي في منتصف مارس (آذار).

وتضم الجزيرة أكبر موانئ إيران النفطية ويوفر حوالي 90% من صادرات البلاد من الخام، وفق مصرف “جاي بي مورغان” الأميركي.

كما أعلن الرئيس الأميركي، الأحد، أن الولايات المتحدة تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه طهران عملياً منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات.

