مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز

بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بحث قرارات تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك مسودة بحرينية تسمح باستخدام “جميع الوسائل اللازمة”، وهي صيغة حذرت فرنسا من صعوبة اعتمادها.

وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في الشرق الأوسط من احتمال مواصلة إيران تهديد هذا الممر الاستراتيجي الذي ينقل حوالي خمس إمدادات النفط العالمية ويشكل دعامة لاقتصادات دول الخليج، وفق وكالة رويترز.

وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بشكل كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال دبلوماسيون إن مسودة البحرين، التي تدعمها دول خليجية أخرى والولايات المتحدة، تستخدم لغة دبلوماسية تسمح باستخدام القوة.

ووزعت فرنسا مشروع قرار بديلا يتبنى لهجة تصالحية بشكل أكبر، اطلعت عليه رويترز أيضا، وقال دبلوماسيون إن هناك محادثات جارية لتقييم إمكان التوفيق بين المسودتين.