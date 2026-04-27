إثراء الخير تنظّم سمينار الحج 2026 في برمنغهام للعام الثالث على التوالي

نظّمت شركة إثراء الخير، إحدى شركات مجموعة إثراء الضيافة القابضة، يوم أمس الأحد 26 أبريل 2026م في مدينة برمنغهام بالمملكة المتحدة، فعالية سمينار الحج 2026، وذلك للعام الثالث على التوالي، ضمن توجه مؤسسي يستهدف تعزيز جودة التواصل مع الحجاج، ورفع مستوى الجاهزية المعرفية والتنظيمية قبل الرحلة.

ويأتي تنظيم السمينار في سياق تزايد الحاجة إلى منصات اتصال مباشرة وموثوقة تُمكّن الحجاج من الوصول إلى معلومات واضحة ومنضبطة حول متطلبات الحج، بما يشمل الجوانب الشرعية والتنظيمية واللوجستية، وبما يسهم في تحسين إدارة التوقعات، ورفع مستوى الفهم والاستعداد، وتقديم تجربة أكثر اتساقًا مع احتياجات المستفيدين الفعلية.

ويمثل السمينار جزءًا من مقاربة أوسع تتبناها إثراء الخير في بناء علاقة مبكرة مع ضيوف الرحمن، لا تقتصر على تقديم الخدمة في إطارها التشغيلي، بل تمتد إلى تأسيس مرجعية تواصلية مسؤولة تعزز الثقة، وترسخ الوضوح، وتدعم النضج المؤسسي في إدارة الرسائل الموجهة للحجاج القادمين من خارج المملكة.

وأعرب المهندس محمد برهان سيف الدين، عضو مجلس إدارة شركة إثراء الضيافة القابضة، عن خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة، مؤكدًا أن السمينار يندرج ضمن توجه استراتيجي تتبناه المجموعة لتعزيز جودة التواصل مع ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة المبادرات المرتبطة بخدمتهم عبر أدوات أكثر مهنية واتساقًا.

وأوضح أن أهمية هذه المنصات لا تنحصر في بعدها التوعوي المباشر، بل تمتد إلى ما تصنعه من قيمة مؤسسية مستدامة، من خلال ترسيخ المرجعية، وتحسين التموضع، وبناء علاقة قائمة على الثقة والوضوح قبل بدء الرحلة بوقت كافٍ.

من جانبه، ثمّن محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير، ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، معربًا عن تقديره لجميع فرق العمل المشاركة، وعلى رأسهم فريق الحج المباشر، ومشيرًا إلى أن الشركة تنظر إلى خدمة الحاج باعتبارها مسؤولية متصلة تمتد عبر مختلف مراحل الرحلة.

وأضاف أن هذا التوجه يترجم التزام الشركة بأن تكون شريكًا موثوقًا للحاج منذ مرحلة الاستعداد وحتى أداء المناسك والعودة، عبر تجربة تواصلية منضبطة تراعي الجودة والجاهزية وتكامل الخدمة.

ويعكس استمرار تنظيم سمينار الحج في برمنغهام للعام الثالث على التوالي توجهًا مؤسسيًا نحو ترسيخ هذه المبادرة كمنصة دورية للتوعية والتأهيل، تسهم في تعزيز التوافق بين الجهات المعنية والمستفيدين، وتدعم تطوير نماذج أكثر فاعلية للتواصل مع الحجاج الدوليين.

كما ينسجم هذا المسار مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم، ورفع كفاءة المنظومة المرتبطة بالحج والعمرة على المستويين التشغيلي والاتصالي.