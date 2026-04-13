إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل

القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة (82) مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل 2026م، لبيع (893) أصلًا عقاريًا متنوعًا ما بين السكني والتجاري والزراعي، في مختلف مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المزادات والأصول المطروحة، بإقامة (29) مزادًا لبيع (259) عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(15) مزادًا لطرح (176) عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا لبيع (112) عقارًا.
وشهدت منطقة المدينة المنورة إقامة (6) مزادات لبيع (86) عقارًا، ومنطقة القصيم (5) مزادات لطرح (67) عقارًا، فيما أُقيمت (4) مزادات في منطقة تبوك لبيع (24) عقارًا، و(3) مزادات في كل من منطقتي حائل لبيع (36) عقارًا وجازان لبيع (42) عقارًا.
كما تضمنت المزادات إقامة مزادين في منطقتي عسير لبيع (39) عقارًا، والجوف لبيع (36) عقارًا، فيما أُقيم مزاد واحد في كل من منطقة الحدود الشمالية لبيع (10) عقارات، ومنطقة الباحة لطرح (6) عقارات، ويمكن الاطلاع على موقع المركز https://infath.gov.sa.