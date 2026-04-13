إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٠ مساءً
المواطن - واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة (82) مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 15 إلى 30 أبريل 2026م، لبيع (893) أصلًا عقاريًا متنوعًا ما بين السكني والتجاري والزراعي، في مختلف مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المزادات والأصول المطروحة، بإقامة (29) مزادًا لبيع (259) عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(15) مزادًا لطرح (176) عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ(11) مزادًا لبيع (112) عقارًا.
وشهدت منطقة المدينة المنورة إقامة (6) مزادات لبيع (86) عقارًا، ومنطقة القصيم (5) مزادات لطرح (67) عقارًا، فيما أُقيمت (4) مزادات في منطقة تبوك لبيع (24) عقارًا، و(3) مزادات في كل من منطقتي حائل لبيع (36) عقارًا وجازان لبيع (42) عقارًا.
كما تضمنت المزادات إقامة مزادين في منطقتي عسير لبيع (39) عقارًا، والجوف لبيع (36) عقارًا، فيما أُقيم مزاد واحد في كل من منطقة الحدود الشمالية لبيع (10) عقارات، ومنطقة الباحة لطرح (6) عقارات، ويمكن الاطلاع على موقع المركز https://infath.gov.sa.

