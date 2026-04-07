Icon

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
البكاء لا يجلب دائمًا شعورًا بالارتياح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يسود اعتقاد شائع أن البكاء يساعد في تخفيف التوتر ويحقق الراحة النفسية، ولكن دراسة حديثة أجريت في النمسا أثبتت أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وقام فريق بحثي من جامعة “كارل لاندشتاينر” للأبحاث الطبية بتسجيل 315 نوبة بكاء بغرض فهم الأسباب التي تدعو لذرف الدموع وما يتبع هذه النوبات من انفعالات ومشاعر.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Collabra Psychology المتخصصة في طب النفس، استخدم الباحثون تطبيقًا إلكترونيًا يعمل على الهواتف من أجل إتاحة الفرصة للمشاركين في التجربة للكشف عن طبيعة مشاعرهم بعد نوبة البكاء مباشرة، ثم مرة أخرى بعد 15 و30 و60 دقيقة.
وخلص الباحثون إلى أن البكاء لا يجلب دائمًا شعورًا فوريًا بالارتياح، بل أن الكثيرين يشعرون بأنهم أصبحوا أسوأ حالًا بعد توقف الدموع.
ووجد الباحثون أن البكاء بسبب الشعور بالتوتر أو الوحدة أو الضغوط النفسية عادة ما يرتبط بمشاعر سيئة بعد توقّف الدموع، أما البكاء بسبب الاستماع إلى قصة مؤثّرة أو مشاهدة فيلم درامي مثلًا، فعادة ما يعقبه شعور بالارتياح.
وتوصّل الباحثون إلى أن المرأة عادة ما تبكي أكثر وبشكل أكثر حدة، وعادة ما يكون هذا البكاء ناجم عن الشعور بالوحدة، في حين أن الرجال يبكون على الأرجح عند الشعور بالعجز عن التصرّف أو عند مشاهدة بعض المواد الإعلامية.
ويرى الباحثون أيضًا أن أي تأثير انفعالي ناجم عن البكاء، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، عادة ما يتبدد في غضون ساعات.
وصرّح أعضاء فريق الدراسة لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية بأنه “لاتوجد أي دلائل علمية مؤكّدة تثبت أن البكاء يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم أفضل حالًا عن طبيعتهم المعتادة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد