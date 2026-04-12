Icon

جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الحصار البحري.. ترامب يشير إلى “الورقة الرابحة” ضد إيران

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تدوينة على حسابه في “تروث سوشيال” لمقال يضم خياراته في الملف الإيراني، بما فيها فرض حصار بحري على إيران.

وقال ترامب: “الورقة الرابحة التي يملكها الرئيس إذا لم تتراجع إيران: الحصار البحري”، معيداً نشر تقرير لـ”جاست نيوز” Just News تطرق إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران في حال فشلت المباحثات بين الطرفين.

وذكر تقرير الصحيفة أنه “إذا رفضت إيران قبول الاتفاق النهائي الذي عرضته الولايات المتحدة، فقد يلجأ ترامب إلى قصف طهران وإعادتها إلى “العصور الحجرية” كما توعد. أو قد يعيد ببساطة تطبيق استراتيجيته الناجحة في الحصار لخنق الاقتصاد الإيراني المتداعي أصلاً، وتصعيد الضغط الدبلوماسي على الصين والهند بقطع أحد مصادرهما النفطية الرئيسية”.

يأتي ذلك فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، في وقت سابق الأحد، أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق، مشيراً إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه “العرض النهائي والأفضل” للإيرانيين.

وحملت تصريحات فانس إشارة إلى أنه لا يزال يمنح إيران وقتاً كافياً للنظر في العرض المقدم من الولايات المتحدة التي أعلنت الثلاثاء وقف هجماتها لمدة أسبوعين بانتظار نتيجة المفاوضات.

وقال فانس للصحافيين إن الوفد الأميركي وبعد 21 ساعة من المحادثات في العاصمة الباكستانية، يغادر بعد تقديم “عرضنا النهائي والأفضل. سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

