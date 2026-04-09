القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي الأمير راكان بن سلمان يقوم بجولة على مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية الإبل في الحدود الشمالية.. تاريخ القوافل ورهان الاقتصاد المتجدد الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة الخطوط السعودية تعلن استئناف رحلاتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان جزيرة "زُفاف".. لؤلؤة فرسانية تختزن أسرار البحر الأحمر محمية الملك سلمان الملكية تمنح ملاك المواشي السائبة مهلة 10 أيام لإخراجها جامعة أمِّ القُرى تستعرض تجربة الخريج الناجح بالمسابقة الدولية للذ فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا

الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن 35 دولة أبدت اهتمامًا بالمشاركة في جهود تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية عالميًا.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن فرض أي رسوم على الملاحة في المضيق «أمر غير مقبول»، مشددًا على أن حرية الملاحة في المياه الدولية تمثل حقًا عامًا وإنسانيًا لا يجوز تقييده بأي عوائق أو أعباء مالية.

قد يهمّك أيضاً
مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب

مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب

اجتماع لمجموعة السبع ودول الخليج الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في مضيق هرمز

اجتماع لمجموعة السبع ودول الخليج الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في مضيق هرمز

وتأتي هذه التصريحات عقب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية، نقلًا عن بيانات ومحللي شحن، بعدم إبحار أي سفن عبر المضيق اليوم، مع تكدس عدد كبير من السفن، خاصة الصينية، بانتظار تصاريح المغادرة.

إقرأ المزيد

مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب
العالم

مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق...

العالم