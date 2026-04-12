الغذاء والدواء: ضوابط دقيقة لفسح الأدوية في الحج

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على تطبيق حزمة من الضوابط والإجراءات الصارمة المنظمة لفسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية خلال موسم الحج، إلى جانب المواد الغذائية الواردة لاستخدام الحجاج، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة ويحمي الصحة العامة.

وتأتي هذه الاشتراطات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضبط الإمدادات الطبية والغذائية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على صحة ضيوف الرحمن، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات النظامية منذ مرحلة التوريد وحتى نهاية الموسم.

وفيما يتعلق ببعثات ومكاتب شؤون الحجاج، أوضحت الهيئة أن الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُدخل عبر هذه البعثات تخضع لرقابة دقيقة تبدأ من المسار الإلكتروني، إذ يتعين تقديم طلبات الفسح وجميع المستندات عبر منصة «نسك» قبل وصول الشحنات بما لا يقل عن 15 يومًا.