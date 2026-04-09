ليالي الحريد 22 بفرسان.. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تُعزّز الاستدامة والابتكار

المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس، أن بلاده ستشارك -بشروط معينة- في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنه تعهد بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن المستشار الألماني أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب تفويضًا، ويفضّل أن يكون من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب وجود “خطة قابلة للتنفيذ”.

وتابع ميرتس، أن الأمر يحتاج أيضًا إلى استصدار قرار من البرلمان الألماني استنادًا إلى قرار من الحكومة الألمانية، مؤكدًا: “لذلك، لا يُتوقع صدور قرارات من جانبنا خلال أيام قليلة”.

وقال ميرتس إن ترامب على دراية بآلية اتخاذ القرار في ألمانيا وذلك من خلال عدة محادثات جرت بينهما، وإنه يحترم ذلك.

 

