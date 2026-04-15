تراجع أسعار الذهب اليوم 

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٨ صباحاً
المواطن - واس

تراجعت أسعار الذهب ‌قليلًا اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما عززت التوقعات بإجراء جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولارًا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس في وقت سابق ​من الجلسة.

واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو عند ‌4851.30 دولارًا, وانتعش الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع المقومة به، مثل الذهب، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى ​80.15 دولارًا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 2126.14 دولارًا، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1585.60 دولارًا.

