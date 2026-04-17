ترامب: إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات جاهزًا للملاحة إيران تعلن فتح مضيق هرمز بشكل كامل مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المرسلات والمصيف منارة العلا ومحمية الغراميل أولى المواقع السعودية المسجلة في السماء المظلمة زراعة التوت.. مبادرات منزلية تنمو نحو اقتصاد أسري مستدام بالشمالية ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز جمعية “شفا” تطلق مبادرات صحية وتوقع مشروع مدينة طبية في عسفان الجمارك تحبط تهريب 29 كيلو كوكايين في ميناء جدة خطيب المسجد الحرام: للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس السوري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات جاهزًا للملاحة.
وقبل قليل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان تم الإعلان عن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وأضاف عراقجي: الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.