ترامب: إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات جاهزًا للملاحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران فتحت للتو مضيق هرمز وبات جاهزًا للملاحة.

وقبل قليل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان تم الإعلان عن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأضاف عراقجي: الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.