ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

جدّد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على التزام واشنطن بمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية “بأي وسيلة”.

وخلال إحاطة للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن إيران “لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً”، مؤكداً أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق ما لم يتضمن هذا الشرط، معتبراً أن طهران لم توافق حتى الآن على التخلي الكامل عن هذا المسار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في سياستها القائمة على ممارسة الضغوط على إيران، بهدف الحد من برامجها ذات الطابع العسكري.

وفي ما يتعلق بـمضيق هرمز، شدّد ترامب على رفضه استخدامه كورقة ضغط دولية، قائلاً إنه “لا يمكن لأي دولة ابتزاز العالم عبر التهديد بإغلاقه”، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه في إمداداتها من الطاقة، نظراً لامتلاكها موارد كافية من النفط والغاز.

وأضاف أن حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة مستمرة، مؤكداً أن بلاده ليست بحاجة إلى دعم دول أخرى لفرض قيود بحرية على إيران، رغم إشارته إلى احتمال انضمام دول إضافية إلى هذه الإجراءات.

وفي السياق ذاته، أوضح ترامب أنه “لا يوجد قتال حالياً”، واصفاً ما يجري بأنه “حصار”، مشيراً إلى تراجع الأنشطة التجارية الإيرانية في ظل هذه الضغوط، التي تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران.

