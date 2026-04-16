ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ مساءً
ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، إن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وتابع ترامب، في لقاء بولاية أريزونا، اليوم أن هذه المواد كانت مخزنة في عمق الأرض ومرتبطة بهجوم نُفذ بواسطة قاذفات “بي-2”.

وأوضح ترامب أن هناك العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران، معربًا عن اعتقاده بأن حدثًا مهمًا سيقع قريبًا.

وأضاف أن من المهم ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن طهران وافقت بشكل حاسم على هذا الأمر.

ولفت الرئيس الأمريكي بقوله “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ونتعامل بشكل جيد جدًا مع قيادات جديدة. فهناك أشخاص مختلفون جدًا عن أولئك الذين تعاملنا معهم في البداية، وكما تعلمون لم يعودوا موجودين. لكننا نملك علاقة جيدة، وأعتقد أن هناك احتمالاً كبيرًا للتوصل إلى اتفاق”.

