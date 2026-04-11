Icon

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت اليوم السبت، جولة محادثات سلام بين أمريكا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك وسط تقارير تفيد بأجواء مشحونة بانعدام الثقة المتبادل، في ظل تباعد واضح بين الجانبين بشأن القضايا الأساسية.

وكان الوفد الإيراني، الذي يضم أكثر من 70 عضواً ويترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أول الواصلين إلى إسلام آباد، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة استعداداً لهذه المحادثات الحساسة.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز

ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن قاليباف قوله لدى وصوله: «لدينا نوايا حسنة، لكننا لا نثق»، مضيفاً أن «تجربتنا في التفاوض مع الأميركيين كانت دائماً مليئة بالفشل ونكث الوعود».

كما أورد التلفزيون الإيراني ما وصفها بـ«الخطوط الحمراء» الإيرانية وتشمل السيطرة مضيق هرمز ودفع تعويضات عن الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة

وفي وقت لاحق، وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسلام آباد، على رأس وفد يضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده «بدأت تطهير وفتح مضيق هرمز»

ميدانياً، يدخل «وقف إطلاق النار» المتبادل يومه الرابع بنجاح جزئي في وقف الغارات الجوية، بينما يدخل لبنان أسبوعاً مفصلياً مع التحضير لـ«اجتماعات تمهيدية» الأسبوع المقبل، يُفترض أن تفتح مساراً تفاوضياً جديداً لـ«وقف النار»، وسط تمسك واشنطن وتل أبيب بـ«فصل المسارات» وعرض إسرائيلي لإجراء «محادثات مباشرة» مع بيروت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين
العالم

ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع...

العالم
ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا
العالم

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود...

العالم
ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز
العالم

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في...

العالم
ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الغد
العالم

ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها...

العالم
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد
العالم

ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول...

العالم
ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير
العالم

ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران...

العالم
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!
العالم

ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

العالم
24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران
العالم

24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

العالم