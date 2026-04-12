ترامب: لا فرق لي بين التوصل لاتفاق مع إيران أو عدم التوصل لأننا انتصرنا

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب.

وصرّح ترامب لصحفيين “سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران

ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران

ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى

ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى

وأضاف: “نحن في مفاوضات معمّقة للغاية مع إيران. سننتصر بغض النظر عنها. لقد هزمناهم عسكريا”.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بينما يقود نائبه جاي دي فانس وفد بلاده التفاوضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث دخلت المحادثات مع إيران يومها الثاني.

كما كرر ترامب ما أعلنه الجيش الأمريكي بشأن عبور سفينتين حربيتين السبت مضيق هرمز، البوابة الحيوية إلى الخليج الغني بالنفط، لبدء تطهيره من الألغام الإيرانية، رغم نفي طهران.

وقال ترامب: “لدينا كاسحات ألغام هناك. نحن نقوم بتطهير المضيق”.

وأضاف: “سنفتح المضيق رغم أننا لا نستخدمه، لأن هناك الكثير من الدول الأخرى في العالم التي تستخدمه وهي إما خائفة أو ضعيفة أو بخيلة”.

وأعرب مجددا عن إحباطه من حلفاء الناتو الذين بقوا على الحياد أثناء الحرب، قائلا “لم يساعدنا حلف الناتو، هذا ما أستطيع أن أقوله لكم”.

إقرأ المزيد

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز
العالم

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في...

العالم
24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران
العالم

24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

العالم
ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران وهو بخير
العالم

ترامب: أنقذنا الطيار الثاني من داخل إيران...

العالم
ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الغد
العالم

ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها...

العالم
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد
العالم

ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول...

العالم
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!
العالم

ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!

العالم
ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى
العالم

ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في...

العالم
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
العالم

ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز

العالم