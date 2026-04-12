ترامب: لا فرق لي بين التوصل لاتفاق مع إيران أو عدم التوصل لأننا انتصرنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب.

وصرّح ترامب لصحفيين “سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: “نحن في مفاوضات معمّقة للغاية مع إيران. سننتصر بغض النظر عنها. لقد هزمناهم عسكريا”.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بينما يقود نائبه جاي دي فانس وفد بلاده التفاوضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث دخلت المحادثات مع إيران يومها الثاني.

كما كرر ترامب ما أعلنه الجيش الأمريكي بشأن عبور سفينتين حربيتين السبت مضيق هرمز، البوابة الحيوية إلى الخليج الغني بالنفط، لبدء تطهيره من الألغام الإيرانية، رغم نفي طهران.

وقال ترامب: “لدينا كاسحات ألغام هناك. نحن نقوم بتطهير المضيق”.

وأضاف: “سنفتح المضيق رغم أننا لا نستخدمه، لأن هناك الكثير من الدول الأخرى في العالم التي تستخدمه وهي إما خائفة أو ضعيفة أو بخيلة”.

وأعرب مجددا عن إحباطه من حلفاء الناتو الذين بقوا على الحياد أثناء الحرب، قائلا “لم يساعدنا حلف الناتو، هذا ما أستطيع أن أقوله لكم”.