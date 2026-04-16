 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، بعد محادثات مع نظيره اللبناني.

وقف إطلاق النار بلبنان

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “أجريتُ للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وأضاف: “اتفق هذان القائدان على أنه لتحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميًا هدنةً لمدة عشرة أيام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي”.