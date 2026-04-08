ترامب يعلن قبوله وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
المواطن - واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الليلة، قبوله بالمقترح الباكستاني المتضمن إعلان وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقال في تصريح صحفي: “تلقينا اقتراحًا مكونًا من 10 نقاط من إيران، وفترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه”، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة “تقريبًا” بين الولايات المتحدة وإيران، وقطع شوط كبير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع طهران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد دعا في وقت سابق، الرئيس الأمريكي إلى تمديد المهلة المحددة لإيران للتوصل إلى اتفاق لمدة أسبوعين؛ حاثًا إيران على إعادة فتح مضيق هرمز للفترة نفسها باعتبار ذلك بادرة حسن نية، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع القائم.

