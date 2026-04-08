ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستساعد في معالجة التكدس الملاحي بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن قواته ستبقى في الجوار للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.
وأضاف من خلال تدوينة بمواقع التواصل أنه سيكون هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية وجني أموال طائلة ويمكن لإيران البدء في إعادة الإعمار.
وقال الرئيس الأميركي على تدوينة بمنصة “تروث سوشيال”: “يومٌ عظيمٌ للسلام العالمي! إيران تتوق إليه، فقد طفح كيلها! وكذلك الجميع! ستساعد الولايات المتحدة الأميركية في تخفيف الازدحام المروري في مضيق هرمز. ستكون هناك تحركات إيجابية كثيرة! وستُجنى أموال طائلة”.