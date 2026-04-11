تعليم الباحة: الدراسة عن بعد.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم الباحة، أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس وسط الباحة، ومحافظات بني حسن، وبلجرشي، والمندق، غدا الأحد.

وقالت إدارة تعليم الباحة، عبر حسابها في منصة إكس: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس وسط الباحة، ومحافظات بني حسن، وبلجرشي، والمندق ؛ لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غد الأحد الموافق 24/ 10 / 1447 هـ”.