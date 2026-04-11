تعليم عسير: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

أعلنت إدارة التعليم في عسير، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، في أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، والفرشة
وقالت إدارة تعليم عسير، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 10 / 1447 هـ، وحرصاً على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر في أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، والفرشة”.
— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) April 11, 2026