تعليم عسير: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا

وقالت إدارة تعليم عسير، عبر حسابها في منصة إكس: “بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 10 / 1447 هـ، وحرصاً على سلامة الجميع.. تقرّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر في أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، النماص، ظهران الجنوب، تنومة، بلقرن، الحرجة، الربوعة، والفرشة”.