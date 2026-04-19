جامعة جازان تتوّج الفائزين في بطولة الجامعات السعودية لذوي الإعاقة

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، توّج رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أمس، الفائزين في منافسات بطولة الجامعات السعودية لكرة الهدف وألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة، التي استضافتها الجامعة، بمشاركة (27) جامعة من مختلف مناطق المملكة، وسط أجواء تنافسية عكست روح الإصرار والعزيمة لدى المشاركين.

وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، خلال الفترة من (15) حتى (18) أبريل 2026، مشاركة أكثر من (200) طالب، تنافسوا في رياضتي كرة الهدف وألعاب القوى، في حدثٍ رياضيٍ يعزّز مفاهيم الدمج المجتمعي، ويبرز قدرات هذه الفئة وإمكاناتها الرياضية.

وأكد رئيس جامعة جازان خلال الحفل، أن استضافة الجامعة لهذه البطولة تأتي امتدادًا لدورها في دعم الأنشطة الطلابية الشاملة، وحرصها على تمكين الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.

وشهدت منافسات كرة الهدف، المخصصة لذوي الإعاقة البصرية، مستويات متقدمة من الأداء، في حين جاءت منافسات ألعاب القوى متنوعة بين سباقات المضمار والمسابقات الميدانية، ما أتاح للطلاب إبراز قدراتهم في مختلف الجوانب الرياضية.

وتُعد هذه البطولة إحدى المبادرات النوعية التي تعكس اهتمام المنظومة التعليمية والرياضية في المملكة بتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز حضورهم في المشهد الرياضي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساواة في الفرص.

