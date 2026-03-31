جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا (الماجستير والدبلوم العالي) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، وذلك ابتداءً من 1 أبريل وحتى 30 أبريل 2026م، عبر البوابة الإلكترونية للقبول.
وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير المتاحة تشمل: تمريض الرعاية الحرجة، وعلوم المختبرات السريرية، وعلوم الأشعة التشخيصية، والإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، والعلوم في الهندسة الكهربائية، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء والروبوتات وأنظمة التحكم، وعلوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات.
وأتاحت الجامعة برامج الدبلوم العالي في كلٍ من: رسم المصحف وضبطه، والترجمة بلغة الإشارة، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل القبول وبرامج الدراسات العليا عبر البوابة الإلكترونية, والتأكد من استيفاء شروط القبول قبل إتمام إجراءات التسجيل.