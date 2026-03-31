الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | أمطار على العاصمة الرياض | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448

الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح باب القبول في عددٍ من برامج الدراسات العليا (الماجستير والدبلوم العالي) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، وذلك ابتداءً من 1 أبريل وحتى 30 أبريل 2026م، عبر البوابة الإلكترونية للقبول.
وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير المتاحة تشمل: تمريض الرعاية الحرجة، وعلوم المختبرات السريرية، وعلوم الأشعة التشخيصية، والإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، والعلوم في الهندسة الكهربائية، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء والروبوتات وأنظمة التحكم، وعلوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات.
وأتاحت الجامعة برامج الدبلوم العالي في كلٍ من: رسم المصحف وضبطه، والترجمة بلغة الإشارة، داعية الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل القبول وبرامج الدراسات العليا عبر البوابة الإلكترونية, والتأكد من استيفاء شروط القبول قبل إتمام إجراءات التسجيل.

