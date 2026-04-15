جوجل تطلق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز

أطلقت شركة جوجل تطبيقها الجديد لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام “ويندوز” عالميًا باللغة الإنجليزية، بعد سلسلة من الاختبارات؛ لتتيح للمستخدمين تشغيل محرك بحثها مباشرة من أي مكان داخل النظام مع دعم مدمج لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعمل التطبيق على أجهزة الحاسوب بنظامي “ويندوز 10” أو “ويندوز 11″، ويوفر إمكانية البحث في الويب، وملفات الجهاز، والتطبيقات المثبتة، إضافة إلى الوصول لملفات المستخدم المخزنة في خدمة “جوجل درايف” عبر نافذة واحدة موحدة.

كما يتيح التنقل بين أوضاع عرض ونتائج بحث متنوعة، إضافة إلى وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) الذي يقدم إجابات ذكية مدعومة بروابط لمصادرها عبر الإنترنت.

ويدعم التطبيق ميزة البحث البصري عبر أداة “جوجل لينس” (Google Lens)، مما يسمح بتحليل العناصر الظاهرة على الشاشة، وتنفيذ مهام فورية مثل: ترجمة النصوص داخل الصور أو المساعدة في حل المسائل الدراسية.