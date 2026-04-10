السعودية
أوصى بعدم ترك الحق لرضا الناس ولا التلون لنيل إعجاب العباد

خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في أعراضهم

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤١ مساءً
خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في أعراضهم
المواطن - واس

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المسلمين بتقوى الله عزّ وجلّ، فمن رضي بقسمة الله لم يحزن على ما فات، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، والأدب خير ميراث، وحسن الخلق أفضل قرين.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: “إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مواعظ لمن اتعظ، وزواجر لمن ازدجر، فيها ما يوقظ القلب المستنير، وما يأخذ بمجامع ذي البصيرة اللبيب، فالقلوب تحيا بذكر الله، والغفلة تقسيها، والخشية تطرد عنها سهام الخطر، والقصر إذا ذكر تقصر ندم، والحذر إذا ذكر من بصيرته كتم، فاحذروا حكم الله، وقوّوا قلوبكم بالمواعظ، وتوبوا بالرجوع، وانزلوا عند حكمه، وخافوا إن عصيتم ربكم عذاب يوم عظيم، وكونوا من الناصحين”.

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR

خطيب المسجد الحرام: أخطر ما يبتلى به المرء أن يرى القبيح حسنًا والباطل...

وأضاف قائلًا: “طريق من تدارك الخطوات قبل الفوات، والبشرى لمن لزم تقوى الله وعمل الصالحات، والخسران لمن باع آخرته بدنياه، والخسارة لمن فرط في جنب الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا فإن نعيمها لا يدوم، ولا يخدعكم طول الأمل فإن الأجل معلوم، العمر رأس المال، وما فات منه لا عوض عنه ولا بدل، واليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، وأنتم في حال التدارك والنظر”.

وحذر الشيخ صالح بن حميد من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم، والخوض في أعراضهم، مبينًا أن المتعاملين مع أدوات التواصل ووسائل الاتصال يوجد منهم من ينشر من غير بينة، ويتحدث من غير تثبت، ويروي من غير تأكد، وينقل من غير تحقيق، فكيف يكون الحال يوم الحساب، حين يجد في صحائف أعماله خطأ لم يفعله، وسيئات لم يقترفها، يحمل وزر فعلها، ووزر نشرها، ووزر من صدقها، ووزر من تبعها، ووزر من شاهدها، ووزر من أذاعها، محذرًا من فتنة الإشاعة، وآفة المفاخرة، ووزر التباهي، وكسر قلوب الفقراء.

وقال فضيلته: “رب رجل ضاعت في أدوات التواصل أخلاقه، ورب كريمة من النساء قصرت في حشمتها وفي حيائها، ورب حازم في المواقع متهاون في الواقع، ورب كريم في التطبيق شحيح عند التحقيق، لافتًا النظر إلى أن الثبات يكون عند الابتلاء، أما في زمن العافية فكل الناس ثابتون، والرضا يكون عند البلاء، أما في حال الرخاء فكل الناس راضون”.

وأوصى فضيلته بعدم ترك الحق لرضا الناس، ولا التلون لنيل إعجاب العباد، وخير ما رُزق العبد سكينة في النفس، ونور في العقل، وطيب في القلب، وسلامة في الفكر، وأن خير المنافع دعوة والدين، وإخلاص صديق، وإخوان صفا.

وبين الشيخ صالح بن حميد أن البخل يجمع المال ويذهب ما جمعه لغيره، والمثابرة تأتي بالحسنات وتذهب السيئات، والطاعة تبقى آثارها، ولذة المعصية تضمحل ويبقى عقابها.
وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام المسلمين بالمحافظة على الجماعة، والحذر مما يكدر الصفوف، فالزلات غير قليلة، والمنافق ينشر الزلل والمتربص يعظِّم الأخطاء، وأن يلزموا الطاعة، فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتةً جاهليةً.

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد...

