روتين صباحي بسيط ليوم مليء بالطاقة والحيوية.. خلال دقائق

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
روتين صباحي بسيط ليوم مليء بالطاقة والحيوية.. خلال دقائق
المواطن - فريق التحرير

يمكن أن تكون أربع دقائق فقط في الصباح كفيلة بإحداث فرق كبير في يومك، إذ يساعد اتباع روتين صباحي بسيط ومدروس على بدء اليوم بطاقة إيجابية وتركيز أعلى.

وتوضح الدكتورة سيندرا كامفوف، مؤسسة معهد القوة الذهنية ومدربة الأداء الذهني، أن الروتين الصباحي الفعّال لا يقتصر على تناول فطور صحي أو الابتعاد عن الشاشات، بل يعتمد أيضاً على تهيئة ذهنية سريعة ومنظمة. وبحسب ما نقلته شبكة CNBC، تقدم كامفوف تقنية من أربع خطوات، يمكن تطبيق كل منها في دقيقة واحدة فقط، وفي أي وقت صباحاً—even أثناء الاستعداد للخروج أو في الطريق إلى العمل.

عادة صباحية تسبب الصداع وتبطئ عملية التمثيل الغذائي

7 أسباب لألم الفك عند الاستيقاظ من النوم

أولاً: ممارسة الامتنان

تنصح كامفوف بتخصيص دقيقة للتفكير في الأمور التي يشعر الشخص بالامتنان تجاهها، سواء كانت إيجابية أو حتى تحديات مر بها. هذا التمرين يعزز المشاعر الإيجابية، ويساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز والنوم على المدى الطويل.

ثانياً: استحضار الأهداف

قبل الانشغال بمهام اليوم، من المهم التوقف للحظة والتفكير في الهدف من هذه المهام. فبدلاً من التركيز على “ما يجب فعله”، يفضل التركيز على “لماذا نفعله”، مما يزيد من الحماس والانخراط ويمنح العمل معنى أعمق.

ثالثاً: تحديد النوايا

تدعو كامفوف إلى بدء اليوم بتحديد نوايا واضحة، من خلال عبارات مثل: “سأكون مركزاً اليوم” أو “سأقود فريقي بثقة”. هذا الأسلوب يعزز احتمالية تحقيق هذه النوايا ويجعل الشخص أكثر انسجاماً مع أهدافه.

رابعاً: الحديث الإيجابي مع الذات

تؤكد كامفوف أهمية توجيه رسائل إيجابية للنفس في بداية اليوم، لما لذلك من دور في تعزيز الثقة واكتساب الزخم. ويمكن استخدام عبارات مثل “أنا أستطيع” أو “سأنجح”، خاصة في مواجهة المواقف التي تثير التوتر، كالتحدث أمام الجمهور.

في المجمل، يساهم هذا الروتين القصير في تعزيز الثقة بالنفس، وزيادة التحفيز، وتحسين مستوى التركيز، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء خلال اليوم.

 

