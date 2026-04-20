روتين صباحي بسيط ليوم مليء بالطاقة والحيوية.. خلال دقائق

يمكن أن تكون أربع دقائق فقط في الصباح كفيلة بإحداث فرق كبير في يومك، إذ يساعد اتباع روتين صباحي بسيط ومدروس على بدء اليوم بطاقة إيجابية وتركيز أعلى.
وتوضح الدكتورة سيندرا كامفوف، مؤسسة معهد القوة الذهنية ومدربة الأداء الذهني، أن الروتين الصباحي الفعّال لا يقتصر على تناول فطور صحي أو الابتعاد عن الشاشات، بل يعتمد أيضاً على تهيئة ذهنية سريعة ومنظمة. وبحسب ما نقلته شبكة CNBC، تقدم كامفوف تقنية من أربع خطوات، يمكن تطبيق كل منها في دقيقة واحدة فقط، وفي أي وقت صباحاً—even أثناء الاستعداد للخروج أو في الطريق إلى العمل.
تنصح كامفوف بتخصيص دقيقة للتفكير في الأمور التي يشعر الشخص بالامتنان تجاهها، سواء كانت إيجابية أو حتى تحديات مر بها. هذا التمرين يعزز المشاعر الإيجابية، ويساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز والنوم على المدى الطويل.
قبل الانشغال بمهام اليوم، من المهم التوقف للحظة والتفكير في الهدف من هذه المهام. فبدلاً من التركيز على “ما يجب فعله”، يفضل التركيز على “لماذا نفعله”، مما يزيد من الحماس والانخراط ويمنح العمل معنى أعمق.
تدعو كامفوف إلى بدء اليوم بتحديد نوايا واضحة، من خلال عبارات مثل: “سأكون مركزاً اليوم” أو “سأقود فريقي بثقة”. هذا الأسلوب يعزز احتمالية تحقيق هذه النوايا ويجعل الشخص أكثر انسجاماً مع أهدافه.
تؤكد كامفوف أهمية توجيه رسائل إيجابية للنفس في بداية اليوم، لما لذلك من دور في تعزيز الثقة واكتساب الزخم. ويمكن استخدام عبارات مثل “أنا أستطيع” أو “سأنجح”، خاصة في مواجهة المواقف التي تثير التوتر، كالتحدث أمام الجمهور.
في المجمل، يساهم هذا الروتين القصير في تعزيز الثقة بالنفس، وزيادة التحفيز، وتحسين مستوى التركيز، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء خلال اليوم.