Icon

غير متوقعة.. اكتشاف فائدة جديدة وهائلة لـ القهوة

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات
تختلف عن استخدامها في مجالات جديدة غير تلك التقليدية والمعروفة

غير متوقعة.. اكتشاف فائدة جديدة وهائلة لـ القهوة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكن علماء في كوريا الجنوبية من ابتكار استخدام جديد غير متوقع للقهوة، ويشكل تطوراً هائلاً وكبيراً في مجال الاستخدامات المكتشفة لها، وقد يجعل منها مادة يتم استخدامها في مجالات جديدة غير تلك التقليدية والمعروفة.

وبحسب تقرير نشره موقع “ساينس أليرت” Science Alert، المتخصص بالاكتشافات العلمية، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن العلماء في كوريا الجنوبية تمكنوا من استخدام بقايا القهوة في عملية “العزل الحراري” ونجحوا في ذلك.

فائدة جديدة للقهوة

وحوّل فريق من “جامعة جيونبوك الوطنية” (JBNU) مخلفات القهوة إلى مادة عازلة فعّالة تماماً كالمواد المستخدمة حالياً في المباني.

وتكمن الميزة في أن هذه المادة الجديدة مصنوعة من مصادر متجددة، وهي قابلة للتحلل الحيوي عند التخلص منها.

ويقول سيونغ يون كيم، مهندس المواد في “جامعة جيونبوك الوطنية”: “تُنتج مخلفات القهوة بكميات هائلة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ينتهي معظمها في مكبات النفايات أو يُحرق”.

ويُظهر البحث إمكانية إعادة تدوير هذه الكمية الهائلة من المخلفات وتحويلها إلى مادة عالية القيمة تُضاهي في أدائها منتجات العزل التجارية، مع كونها أكثر استدامة بكثير.

استهلاك العالم من القهوة

ويستهلك العالم مجتمعاً حوالي 2.25 مليار كوب من القهوة يومياً، ما يُترجم إلى كميات هائلة من البقايا المُهدرة، ويُحرق معظم هذه المخلفات أو يُدفن، وهو ما يُلحق ضرراً بالبيئة لا يقل عن إلقائها في مجاري الصرف الصحي.

وبدلاً من ذلك، يكتشف العلماء بشكل متزايد استخدامات أكثر فائدة لبقايا القهوة، حيث استكشفت الدراسة الحديثة إمكانية إضافتها إلى الخرسانة ومواد الرصف الأخرى، واستخدامها لإزالة مبيدات الأعشاب من البيئة، بل وحتى استخلاص مركبات دوائية جديدة منها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد