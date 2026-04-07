مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب

حدد مجلس الأمن الدولي جلسة تصويت اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يستهدف إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إدخال تعديلات على صيغته للمرة الثانية نتيجة اعتراض كل من روسيا والصين.

وكانت المسودة الأصلية، التي تقدمت بها البحرين، تتضمن تفويضاً باستخدام “جميع الوسائل اللازمة” لضمان حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، وهي صيغة أممية قد تشمل اللجوء إلى القوة العسكرية لردع أي محاولات لإغلاقه.

إلا أن النسخة السادسة من المشروع، المطروحة للتصويت، جاءت بصياغة مخففة، إذ تدعو إلى “تشجيع قوي” للدول المستفيدة من المضيق لتنسيق جهودها الدفاعية بهدف تأمين حركة الملاحة، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وناقلات الشحن، والتصدي لأي محاولات لعرقلة المرور أو تعطيله.

ومن المقرر أن يُعقد التصويت عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند الثامنة مساءً، والتي طالب خلالها إيران بإعادة فتح المضيق، محذراً من استهداف بنى تحتية حيوية، مثل محطات الكهرباء والجسور، في حال عدم الاستجابة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، نظراً للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.