Icon

قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت Icon القيادة المركزية تنشر صورة لمدمرة تحاصر موانئ إيران Icon 3 أنواع من الأطعمة تعزز صحة القلب Icon سعرها 340 ألف دولار.. سيدة تسحق لامبورغيني باهظة الثمن Icon تنبيه من حالة مطرية على منطقة جازان Icon هزة أرضية عنيفة تضرب مصر بقوة 5.7 درجة Icon التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الذي تعرضت له دولة الكويت Icon طقس السبت.. أمطار رعدية وسيول وبرد على معظم المناطق Icon وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم Icon السعودية تدين وتستنكر استهداف موقعين بالكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

هزة أرضية عنيفة تضرب مصر بقوة 5.7 درجة

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرضت مصر لهزة أرضية جديدة، اليوم الجمعة، إذ سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة شرق البحر المتوسط، ما أثار حالة من الترقب بين سكان المدن الساحلية الذين استشعروا الهزة.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المعهد، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.77 درجة على مقياس ريختر.

لا خسائر أو أضرار

كما حدد المعهد مركز الهزة على بعد 412 كيلومتراً شمال مدينة مرسى مطروح شمال البلاد، عند خط عرض 34.91 شمالاً وخط طول 26.03 شرقاً، مشيراً إلى أن الزلزال وقع على عمق 26.85 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأكد المعهد أنه على الرغم من قوة الهزة نسبياً في مركزها، إلا أن البلاغات الواردة أفادت بشعور خفيف بها في بعض المناطق، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية في المنشآت.

تأتي هذه الهزة لتعيد إلى الأذهان تاريخ المنطقة مع النشاط الزلزالي، حيث تقع مصر بالقرب من مناطق نشطة تكتونياً، لا سيما “القوس الهيليني” و”قبرص”، وهي المناطق المسؤولة عن معظم الزلازل التي يشعر بها سكان المحافظات الساحلية والقاهرة.

وشهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية تكرار عدد من الهزات الأرضية التي شعر بها المواطنون في مناطق متفرقة، ما أثار تساؤلات حول أسباب الظاهرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

