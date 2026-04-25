هزة أرضية عنيفة تضرب مصر بقوة 5.7 درجة

تعرضت مصر لهزة أرضية جديدة، اليوم الجمعة، إذ سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وقوع هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة شرق البحر المتوسط، ما أثار حالة من الترقب بين سكان المدن الساحلية الذين استشعروا الهزة.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المعهد، فقد وقعت الهزة في تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.77 درجة على مقياس ريختر.
كما حدد المعهد مركز الهزة على بعد 412 كيلومتراً شمال مدينة مرسى مطروح شمال البلاد، عند خط عرض 34.91 شمالاً وخط طول 26.03 شرقاً، مشيراً إلى أن الزلزال وقع على عمق 26.85 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
وأكد المعهد أنه على الرغم من قوة الهزة نسبياً في مركزها، إلا أن البلاغات الواردة أفادت بشعور خفيف بها في بعض المناطق، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار مادية في المنشآت.
تأتي هذه الهزة لتعيد إلى الأذهان تاريخ المنطقة مع النشاط الزلزالي، حيث تقع مصر بالقرب من مناطق نشطة تكتونياً، لا سيما “القوس الهيليني” و”قبرص”، وهي المناطق المسؤولة عن معظم الزلازل التي يشعر بها سكان المحافظات الساحلية والقاهرة.
وشهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية تكرار عدد من الهزات الأرضية التي شعر بها المواطنون في مناطق متفرقة، ما أثار تساؤلات حول أسباب الظاهرة.