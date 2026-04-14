وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد ضبط 3 آلاف قطعة ملابس مقلدة لعلامات تجارية في جدة إيطاليا تعلق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع دولة الاحتلال لقطات لأجواء الرياض أثناء هطول الأمطار تدشين منصة الحرمين لعلوم الوحيين وبرنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان الذكاء الاصطناعي.. ابتكارات طبيّة وتعليمية تُعزّز التحول الرقمي في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله بالعراق سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11486 نقطة
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير تأمين.
– خبير محفظة تأمين.
– مدير أول مراجعة داخلية.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.
