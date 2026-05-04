أمريكا.. رعب وإطلاق نار في تجمع للشباب بـ”حفلة البحيرة”

نقل 10 أشخاص على الأقل إلى المستشفيات في أعقاب إطلاق نار في حفلة ببحيرة أركاديا بالقرب من أوكلاهوما سيتي، بولاية أوكلاهوما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت إميلي وارد المتحدثة باسم شرطة إدموند بأوكلاهوما إن السلطات تلقت بلاغات متعددة عن إطلاق نار في تجمع للشباب بالقرب من بحيرة أركاديا في حوالي الساعة التاسعة مساء.

وأضافت، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه لم يتم اعتقال أحد على خلفية الحادث حتى الآن، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود تهديد للجمهور.

وتابعت وارد: “نحن متواجدون في أنحاء منطقة المدينة الكبرى، ونتحدث مع الضحايا والشهود”.

وذكرت أنه بالإضافة إلى الأشخاص العشرة الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات، فمن المحتمل أن يكون آخرون قد ذهبوا بوسائلهم الخاصة.

وأوضحت أن المصابين كانوا في “حالات متفاوتة”.

وتقع بحيرة أركاديا على بعد حوالي 13 ميلاً (21 كيلومتراً) شمال أوكلاهوما سيتي في ضاحية إدموند، وهي مدينة يقطنها حوالي 100 ألف نسمة.

وتعد البحيرة مكانا شهيرا للنزهات والتخييم وصيد الأسماك والرياضات المائية.