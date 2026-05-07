الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز

صعّدت الولايات المتحدة لهجتها ضد إيران داخل الأمم المتحدة، اليوم الخميس، متهمة طهران بتهديد التجارة العالمية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وخلال مؤتمر صحافي بشأن مشروع قرار أميركي-خليجي حول مضيق هرمز، قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن فرض طهران رسوم عبور في المضيق “غير قانوني”، مؤكداً أن إيران “تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية”.
وتابع أن “التجارة العالمية باتت في خطر بسبب الألغام الإيرانية”، داعياً طهران إلى وقف الهجمات ضد السفن التجارية والتوقف عن زرع الألغام في الممرات البحرية.
وشدد المندوب الأميركي على أن واشنطن “قررت الوقوف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي”.