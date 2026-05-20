وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج Icon كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس  Icon وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي Icon سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا Icon في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير Icon الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن Icon تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا Icon أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة Icon احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر Icon وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي Icon

إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أن 26 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة، وسط الحصار الأمريكي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية.

وذكرت أن 26 سفينة، تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بإذن وتنسيق من القوات الإيرانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 5 ناقلات عملاقة حصلت على إذن من الجيش الإيراني لعبور مضيق هرمز.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها المطلة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

