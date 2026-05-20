إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة

أزمة مضيق هرمز

جاء ذلك في تدوينة نشرتها قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية.

وذكرت أن 26 سفينة، تشمل ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بإذن وتنسيق من القوات الإيرانية.

حصار الموانئ الإيرانية

وفي وقت سابق الأربعاء، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن 5 ناقلات عملاقة حصلت على إذن من الجيش الإيراني لعبور مضيق هرمز.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران بوساطة باكستانية في 11 أبريل، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها المطلة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.