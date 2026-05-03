استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهر استطلاع رأي جديد أن الحرب الأمريكية الجارية في إيران لا تحظى بشعبية مماثلة لدى الأمريكيين مقارنة بالوضع إبان حرب فيتنام في سبعينيات القرن الماضي، مما يشير إلى أن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقديم سردية إيجابية بشأن العملية العسكرية لم تجد صدى لدى المواطنين، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأفاد نحو 61% من أصل 2560 شخصاً شملهم استطلاع أجرته “إيبسوس” و”واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” بأن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، في حين رأى 36% فقط أن ذلك كان القرار الصحيح.

وتمثل هذه النسبة ذاتها نسبة من اعتبروا إرسال الولايات المتحدة قوات إلى فيتنام خطأ في عام 1971، كما أنها قريبة من نسبة 59% ممن رأوا أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بدخول الحرب مع العراق في عام 2006، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ومنذ اندلاع الصراع في إيران، الذي بدأ في نهاية فبراير، أبدى الأمريكيون شكوكاً حيال دوافع الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط وإمكانية تحقيق أهدافه.

 

