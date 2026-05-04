Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ “الاعتداء الإيراني الإرهابي”، الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة “أدنوك” باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

في سياق متصل، شددت الإمارات على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لما سمّته بـ “الاعتداءات الغادرة”، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن بمضيق هرمز
العالم

ترامب يعلن انطلاق “مشروع الحرية” للعبور الآمن...

العالم
الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك + اعتبارًا من أول مايو
السوق

الإمارات تقرر الانسحاب من أوبك وأوبك +...

السوق
“فولدا”.. كاسحة ألغام خارقة تتجه لمضيق هرمز
العالم

“فولدا”.. كاسحة ألغام خارقة تتجه لمضيق هرمز

العالم
سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح
العالم

سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز...

العالم
واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في تحالف لفتح مضيق هرمز
العالم

واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في...

العالم
مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال حرجًا
العالم

مستوى التهديد في مضيق هرمز لا يزال...

العالم