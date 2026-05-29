Icon

بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران Icon المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج Icon “الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية Icon المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة Icon ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30 Icon #يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو Icon بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها Icon الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية Icon زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا Icon “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ مساءً
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمدينة المنورة جاهزيته تزامنًا مع بدء استقبال الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة بعد أداء المناسك، عبر خطة رقابية تستهدف المواقع ذات الكثافة المرتفعة والمنشآت ذات الأثر البيئي العالي داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية إليها.
وأوضع مدير فرع المركز بالمدينة المنورة سلطان الزهراني أن أعمال الرقابة خلال موسم حج 1447هـ شملت 550 جولة تفتيشية قبل وأثناء وبعد الموسم، وأن نسبة الجولات كشفت عن نسبة التزام مرتفعة، باستثناء 63 حالة كانت غير ملتزمة جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية للحد من أثرها.
وبين الزهراني أنه أُستجيب لـ 50 بلاغًا بيئيًا، ويجري سحب العينات وتحليلها للتأكد من مستوى المخالفة، مشيرًا إلى أن معظم الحالات إدارية تتعلق بعدم وجود تصريح للنشاط.
وأوضح الزهراني خطة الجولات حيث شملت المنشآت الصحية ومحطات الوقود والمنشآت الواقعة على الطرق البرية المؤدية إلى المدينة المنورة ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى المواقع المحيطة بالمسجد النبوي والأماكن التي تشهد كثافة مرتفعة من الحجاج والزوار.
وأفاد بأن أعمال الموسم تضمنت إجراء أكثر 430 تحليل للمياه والتربة للتحقق من سلامة المواقع الطبيعية والآبار التي يرتادها الحجاج والزوار.
وأضاف الزهراني أن المركز يواصل أعمال الرصد البيئي عبر شبكة تضم 21 محطة لرصد جودة الهواء، تغطي محيط المسجد النبوي والطرق والمنافذ ومواقع تجمع الحجاج، إلى جانب تنفيذ قياسات دورية لمستويات الضوضاء في مواقع الزيارة والتجمعات مرتفعة الكثافة.
وأكد الزهراني مضاعفة حجم أعمال الرصد هذا العام عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة لدعم أعمال الرقابة والرصد البيئي، حيث أسهمت 20 صورة للأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية، في تغطية مساحة جغرافية أكبر للمدينة المنورة ركزت على محيط المسجد النبوي وأماكن تواجد ضيوف الرحمن وسكنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط (6) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج في العاصمة المقدسة
السعودية

ضبط (6) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج في...

السعودية
وظائف شاغرة في شركة كدانة
السوق

وظائف شاغرة في شركة كدانة

السوق
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
منوعات

الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك...

منوعات
نسك الحاج في اليوم العاشر
أخبار رئيسية

نسك الحاج في اليوم العاشر

أخبار رئيسية
جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار
العالم

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه...

العالم
وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء...

السعودية
ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن...

أخبار رئيسية