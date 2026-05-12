التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات

سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال أبريل الماضي، مع تمدد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي -في بيان اليوم- بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة (3.8%) على أساس سنوي، مقارنة بـ (3.3%) في مارس الماضي.

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة (17.9%) خلال أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة بين جميع الفئات، وزادت أسعار الغذاء بنسبة (3.2%)، علمًا أنها سجلت أعلى وتيرة نمو لها منذ عام 2023.

وأوضح المكتب أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بلغ (2.8%) على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ(2.6%) في مارس الماضي.