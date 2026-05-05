الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

شددت القيادة العسكرية العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، على أهمية ضبط النفس للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر قادة الفيالق الذي ترأسه قائد الجيش الجنرال عاصم منير.

وكان منير، منذ الشهر الماضي، على اتصال بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين كجزء من جهود باكستان لإنهاء الصراع، وزار طهران لهذا الغرض.

وقال الجيش، في بيان له، إن المشاركين استعرضوا البيئة الأمنية المتطورة وسط تواصل باكستان مع واشنطن وطهران.

وأضاف بيان الجيش الباكستاني أن السلام الدائم يعتمد على ضبط النفس الجماعي والمسؤولية واحترام السيادة.