الصحة: استخدام المظلة يخفّض الحرارة المحيطة بالحاج حتى 10 درجات مئوية

تبرز المظلة كأحد أهم الوسائل الوقائية التي تعزز سلامة الحاج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج وكثرة التنقل بين المشاعر المقدسة، وتسهم في تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء المناسك.
وأوضحت وزارة الصحة، أن استخدام المظلة يُعد من أبسط الممارسات الوقائية وأكثرها أثرًا، إذ يسهم في الحد من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، وهي من أبرز التحديات الصحية خلال موسم الحج.
وأوضحت الوزارة، عدم اقتصار فائدة المظلة على توفير الظل، وإنما تمتد مساهمتها في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بما يصل إلى 10 درجات مئوية، ما يساعد في تقليل الإجهاد البدني وتحسين القدرة على أداء المناسك بطمأنينة.
وأكدت الصحة أن الوقاية سلوك يومي يبدأ بخيارات بسيطة، داعيةً ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإرشادات الصحية واستخدام الوسائل الوقائية التي تسهم في أداء المناسك بأمان، وتعزز من تجربتهم الصحية خلال موسم الحج.