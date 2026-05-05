العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عرض خلاله المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال الزيدي، في بيان نشره عبر حسابه في منصة “إكس”، إنه استغل الاتصال لنقل “موقف العراق الداعم للمسار الدبلوماسي واعتماد الحوار لحل النزاعات واحتواء الأزمات”.
ولفت إلى “قدرة العراق على الإسهام بدور وساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي 27 أبريل، كلف الرئيس العراقي، نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددًا “الإطار التنسيقي” على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء.