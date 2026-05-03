المركز السعودي لكفاءة الطاقة يُطلق حملة “بطاقة تعرفها”

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” اليوم، حملة توعوية بعنوان “بطاقة تعرفها”، وذلك بهدف التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات، التي تستمر على مدى أسبوعين.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المركز على تعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع بأهمية بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالسيارات ومساهمتها في مساعدة الفرد لاختيار السيارة الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود.

وتقدم حملة “بطاقة تعرفها ” عددًا من النصائح العملية للمستهلكين لمساعدتهم في قراءة وفهم المعلومات الأساسية الواردة في البطاقة بسهولة، منها شرح كيفية قراءة البطاقة الجديدة وأهم المعلومات التي تتيحها، كونه دليلًا بصريًا يُساعد على اختيار السيارة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وتستهدف الحملة المقبلين على شراء سيارة جديدة، أو الباحثين عن السيارات الأكثر كفاءة، ومستخدمي السيارات بشكل يومي المهتمين بمقارنة الخيارات للوصول إلى القرار الأمثل، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة وتشمل معارض السيارات، والوكلاء، ومنصات بيع السيارات، وشركات التأجير.

ويوجد ثلاثة أنواع من بطاقة اقتصاد الوقود المحدثة حسب نوع المركبة؛ حيث يوضح النوع الأول من البطاقة المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي وتبين البطاقة كفاءة استهلاك الوقود بوحدة (كم/لتر).

ويختص النوع الثاني من البطاقة المحدثة بالمركبات الكهربائية، إذ تعرض البطاقة كفاءة استهلاك الوقود المكافئ للمركبات الكهربائية وسعة البطارية بوحدة (كم/لتر مكافئ)، بينما يوضح النوع الثالث من هذه البطاقة المركبات الهجينة القابلة للشحن، وتتضمن توضيح معدل كفاءة استهلاك الوقود المكافئ للمحركين مع سعة المحرك والبطارية بوحدة (كم/لتر مكافئ).

ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال هذه الحملة، إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل بالمملكة وهو ما يسهم في حفظ الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة.