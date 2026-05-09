الموارد البشرية: عدم الالتزام بقرارات التوطين مخالفة تستوجب الإبلاغ

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم الالتزام بقرارات التوطين مخالفة تستوجب الإبلاغ عنها.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي العناية بالمستفيدين في منصة (إكس)، أن عدم الإلتزام بقرارات التوطين تعد مخالفة للنظام ، يتم تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.

أما عن طريقة تقديم البلاغ أكدت وزارة الموارد البشرية، أن الإبلاغ يكون عبر تطبيق أب ستور، أو تطبيق أندرويد.