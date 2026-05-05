حتى لو انتهت الحرب اليوم

“النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق 4 أشهر

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضح صندوق النقد الدولي، أن التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق من 3 إلى 4 أشهر حتى لو انتهت الحرب اليوم.

وأضاف الصندوق، عبر حسابه في منصة إكس، أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية والجوية بشكل كبير. وحتى في أفضل الأحوال، لن تعود الأمور إلى سابق عهدها بسلاسة.

وتابع، أن مستقبل حركة العبور في مضيق هرمز وحركة النقل الجوي الإقليمي لا يزال غامضًا. ومع ذلك، بات من الواضح أن النمو سيكون أبطأ، حتى في حال التوصل إلى سلام دائم، فإن اضطرابات الشحن والنقل الجوي تُبطئ التجارة، وترفع التكاليف على امتداد سلاسل التوريد، وتُلحق أشد الضرر بالاقتصادات التي تعتمد على السياحة والاستيراد. ويشعر المستهلكون بذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الهجمات على الملاحة البحرية التي بدأت عام 2023 أجبرت العديد من السفن في البحر الأحمر على تغيير مسارها حول أفريقيا بدلاً من استخدام قناة السويس. وبعد مرور أكثر من عامين، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي عند نصف مستواها تقريباً قبل الهجمات.

استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام
ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف
بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني
الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
ترامب: المحادثات مع إيران تجري هاتفياً وأفضل المفاوضات المباشرة
مقترح إيراني محدث من 14 نقطة لإنهاء الحرب
الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون شخص إلى براثن الفقر
واشنطن تضغط على دول أجنبية للمشاركة في تحالف لفتح مضيق هرمز
