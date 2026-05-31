بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ
المواطن- فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة، بدء إصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447هـ، بالتزامن مع ختام موسم الحج، إيذانًا بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكدت الوزارة جاهزية منظومة العمرة بكامل قطاعاتها التشغيلية والخدمية لاستقبال وفود المعتمرين، وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم إلى السعودية وحتى مغادرتهم، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية.

بدء إصدار تأشيرات العمرة

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية رسالة ترحيبية حملت عبارة: “نودّع الحجاج بالدعاء ونستقبل المعتمرين بالترحاب”، معلنة بدء إصدار تأشيرات العمرة اعتبارًا من 14 ذي الحجة 1447ه، وبدء استقبال طلبات المعتمرين للموسم الجديد.

ودعت الراغبين في أداء العمرة إلى استكمال إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تسهّل إصدار التصاريح وتنظيم الرحلات وحجز الخدمات المرتبطة بالعمرة.

وتواصل وزارة الحج والعمرة تطوير خدماتها التقنية واللوجستية المرتبطة بالحج والعمرة، عبر حلول رقمية متقدمة تسهم في تسهيل رحلة المعتمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، بما يعزز تجربة الزائر ويرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مختلف مراحل الرحلة.

كما تمثل المنصات والتطبيقات الرقمية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمرة الحديثة، من خلال تسهيل إجراءات الحجز والتصاريح والوصول إلى الخدمات والمعلومات المرتبطة بأداء المناسك.

 

