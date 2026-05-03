بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني

ذكرت وكالة بلومبيرج، اليوم الأحد، أن الحصار البحري الأمريكي يشل «أسطول الظل» الإيراني.
وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول إيراني، أن طهران تعمل على خفض الإنتاج لتجنب تجاوز حدود الطاقة الإنتاجية بدلا من انتظار امتلاء الخزانات.
وأوضحت بلومبيرج، أن المهندسين الإيرانيين المعنين بحقول النفط يعلمون كيفية إيقاف العمل مؤقتا بآبار النفط دون إلحاق أضرار بها وإعادة تشغيلها بشكل سليم.
يذكر أن أسطول الظل الإيراني هو شبكة سرية ناقلات نفط وشركات وهمية تستخدمها إيران لتصدير نفطها والالتفاف على العقوبات الدولية، خاصة الأمريكية.