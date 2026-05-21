تحذير من صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق مضيق هرمز

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” من أن أي إغلاق طويل الأمد لـ مضيق هرمز قد يؤدي إلى صدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية العالمي، بما ينذر باندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرًا.

وأكدت المنظمة، في بيان صدر الأربعاء، أن الوقت المتاح لاتخاذ إجراءات استباقية يتقلص سريعًا، مشيرة إلى أن القرارات الحالية المتعلقة باستخدام الأسمدة، والواردات الزراعية، والتمويل، وسياسات التجارة، ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق الغذائية العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الفاو أن تداعيات أي اضطراب طويل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستنعكس على مراحل متتالية تبدأ بقطاع الطاقة، ثم تمتد إلى الأسمدة والبذور والإنتاج الزراعي، قبل أن تصل إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات التضخم الغذائي عالميًا.

ودعت المنظمة إلى التحرك السريع لتفادي الأزمة، من خلال إنشاء مسارات تجارية بديلة، وضبط القيود المفروضة على الصادرات، وضمان استمرار تدفقات المساعدات الإنسانية، إلى جانب تكوين احتياطيات استراتيجية للحد من ارتفاع تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والطاقة، ما يجعل أي اضطراب فيه مصدر قلق واسع للأسواق العالمية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالغذاء والطاقة.

إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز
ترامب: الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل لاتفاق بشأن حرب إيران
