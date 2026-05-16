تقنية جراحية جديدة ومتقدمة لعلاج تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

نجح فريق طبي في مستشفى سيدني للأطفال بأستراليا في تطبيق تقنية جراحية حديثة لعلاج حالات الجنف العصبي لدى الأطفال، وهو انحناء حاد في العمود الفقري ناتج عن أمراض أو اضطرابات عصبية تؤثر على العضلات والحركة.

وأجرى الفريق الطبي العملية لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا كان يعاني انحناءً حادًا في العمود الفقري بلغ 128 درجة، ما أثّر على التنفس والحركة والتغذية، فيما أسهمت العملية في تحسين حالته الصحية وتقليل الضغط على الرئتين والقفص الصدري.

وأوضح جرّاح العمود الفقري للأطفال في مستشفى سيدني للأطفال الدكتور أنغيس غراي، الذي قاد الفريق الطبي للعملية، أن التقنية تعتمد على أسلوب “التثبيت ثنائي القطب” باستخدام قضبان ومسامير طبية خاصة للمساعدة على تحسين استقامة الجسم ووظائف التنفس والجلوس.
من جانبه، أكد الجرّاح الدكتور باتريك ليم أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الطفل بدأ مرحلة التعافي بعد الجراحة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العمليات يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالحالات العصبية المعقدة وتقليل المضاعفات الصحية المستقبلية.

