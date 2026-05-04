تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح شديدة على الوجه، وأملج، وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.‏