حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في المشاعر المقدسة ابتداءً من الغد

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٣ مساءً
المواطن - واس

أكدت قوات الدفاع المدني بالحج منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام في مراكز ضيافة الحجاج ومقار الجهات الحكومية بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق في المشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1447هـ.

وأشارت إلى أنه ستتم مصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات تُستخدم في أغراض الطهي، وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وبينت قوات الدفاع المدني أن فرق الإشراف الوقائي، ستكثف الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، التي تشمل جميع المواقع والمقار في منطقة المشاعر، حفاظًا على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

