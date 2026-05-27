Icon

إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر Icon سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى Icon البلديات تواصل رقابتها في المشاعر المقدسة وتتابع مواقع الحلاقة النظامية خلال يوم العيد Icon إدارة ترامب تبلغ الناتو بخطة لخفض الطائرات المقاتلة والقدرات البحرية Icon لاعب الاتفاق السابق روبن كوايسون: الحج أعظم لحظات حياتي Icon بتنظيم زمني دقيق.. حركة تفويج الحجاج نحو منشأة الجمرات تتواصل على مدار الساعة Icon الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع يشارك بـ4 طائرات مجهزة لخدمة ضيوف الرحمن Icon التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة Icon منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية Icon الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك بتمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.

وبيّنت “سار” أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب.

كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 9:00 صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولًا إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهابًا وإيابًا.

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى الجمرات في مزدلفة
السعودية

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى...

السعودية
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
أخبار رئيسية

حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات...

أخبار رئيسية
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
السعودية

الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام...

السعودية
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
السعودية

الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام...

السعودية
مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نفرتهم من عرفات
السعودية

مزدلفة تكتمل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد...

السعودية