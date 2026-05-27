سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، وذلك بتمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء.
وبيّنت “سار” أن عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب.
كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة 9:00 صباحًا، والتي تستمر حتى الساعة 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولًا إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهابًا وإيابًا.
يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.