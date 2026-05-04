ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا | السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة | السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات | عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية | النفط يقفز 6% | ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات | القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان | استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات | حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ | الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم

سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

على الرغم من التهديدات الإيرانية التي تصاعدت خلال الساعات الماضية، والتحذير من عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع القوات الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا الممر بنجاح.

كما أوضحت “سنتكوم” في بيان على حسابها في إكس اليوم الاثنين أن “القوات الأميركية تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية” في هذا المضيق الحيوي الاستراتيجي.

وأكدت أن مدمرات الصواريخ الموجهة موجودة في الخليج العربي لدعم عملية مضيق هرمز، التي كان أعلن عنها مساء أمس الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم “مشروع الحرية”.

أتى ذلك، بعدما زعمت القوات المسلحة الإيرانية في وقت سابق اليوم أنها منعت وحدات بحرية عسكرية أميركية من دخول مضيق هرمز. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإيرانية أطلقت صاروخين نحو فرقاطة عسكرية أميركية، ما أجبرها على العودة، وفق ما نقلت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري، إلا أن القيادة المركزية الأميركية عادت ونفت الأمر جملة وتفصيلاً.

يذكر أن ترامب كان أعلن أمس عن بدء عملية ” مشروع الحرية”. وكتب بمنشور عبر منصته “تروث سوشيال” أن المشروع من شأنه مساعدة السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي للخروج منه ” لكي تتمكن من مواصلة عملها بحرية وكفاءة”.

