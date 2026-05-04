سنتكوم: سفينتان تجاريتان أميركيتان عبرتا مضيق هرمز بنجاح

على الرغم من التهديدات الإيرانية التي تصاعدت خلال الساعات الماضية، والتحذير من عبور مضيق هرمز دون التنسيق مع القوات الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا الممر بنجاح.

كما أوضحت “سنتكوم” في بيان على حسابها في إكس اليوم الاثنين أن “القوات الأميركية تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية” في هذا المضيق الحيوي الاستراتيجي.

وأكدت أن مدمرات الصواريخ الموجهة موجودة في الخليج العربي لدعم عملية مضيق هرمز، التي كان أعلن عنها مساء أمس الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم “مشروع الحرية”.

أتى ذلك، بعدما زعمت القوات المسلحة الإيرانية في وقت سابق اليوم أنها منعت وحدات بحرية عسكرية أميركية من دخول مضيق هرمز. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإيرانية أطلقت صاروخين نحو فرقاطة عسكرية أميركية، ما أجبرها على العودة، وفق ما نقلت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري، إلا أن القيادة المركزية الأميركية عادت ونفت الأمر جملة وتفصيلاً.

يذكر أن ترامب كان أعلن أمس عن بدء عملية ” مشروع الحرية”. وكتب بمنشور عبر منصته “تروث سوشيال” أن المشروع من شأنه مساعدة السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي للخروج منه ” لكي تتمكن من مواصلة عملها بحرية وكفاءة”.